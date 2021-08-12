بالفيديو.. «ريتاج الشهري» تغادر الحياة بعد صراع مع مرض نادر

الرياض - محمد عبدالله - توفيت أمس، الطفلة ريتاج الشهري ذات الـ14 عامًا والملقبة بسفيرة الابتسامة والإعلامية الصغيرة وذلك بعد صراع مع مرض نادر أصيبت به منذ والدتها في الجهاز التنفسي جعلها لا تفارق جهاز التنفس.

واستعرض برنامج «نشرة النهار» المذاع عبر فضائية «الإخبارية» في تقرير له بعضًا من معاناة الطفلة التي ألهمت الجميع بصبرها ومحاولة تغلبها على مرضها.

وقال التقرير: «بعد ولادتها بـ9 أشهر بدأ هذا المرض في جسدها النحيل ولم تفارقها اسطوانة الأكسجين يوما حتى ساءت حالتها وفي رحلتها الصيفية لمحافظة تنومة انتكست حالتها الصحية ما اضطر والدها للعودة بها إلى الرياض لتدخل على إثر ها العناية المركزة لمدة تجاوزت الـ25 يومًا».

وأوضح التقرير أن ريتاج شاركت في في الكثير من المبادرات والناسبات الرسمية لتنشر الأمل والإصرار والعزيمة فكانت أيقونة الأمل والتحدي بروحها القوية وابتسامتها العريضة وبطاقتها الإيجابية التي كانت تنشرها لكل من حولها الكبير قبل الصغير، فريتاج استطاعت لفت أنظار الكثير بمواقع التواصل الاجتماعي بفكرها وتفكيرها الإيجابي وبروحها المرحة.