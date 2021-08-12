بعد واقعة «أسد الرياض».. آلية تقديم البلاغات بشأن الحيوانات المفترسة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، آلية الإبلاغ بشأن الحيوانات المفترسة.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح بمداخلة لقناة الإخبارية، إن أي شخص يمكنه الإبلاغ عن ذلك من خلال منصة «فطري» التي سبق أن أطلقها المركز، وتقديم البلاغ موثقًا بالصورة وأي معلومات.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد جدد التحذير بخطورة اقتناء الحيوانات المفترسة؛ وذلك بعدما نجحت قوات الأمن البيئي في التعامل مع بلاغ أفاد بوجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.

وقال المركز، إنه باشر بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن وجود أسد مقيد في عمود إشارة تحذيرية في حي سكني بمدينة الرياض، حيث تم التوجه إلى الموقع والتعامل مع الحادثة ونقل الأسد إلى مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.