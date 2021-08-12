مسؤول بـ«لجنة مكافحة المخدرات»: 3 عوامل تحمي الأبناء من التعاطي

الرياض - محمد عبدالله - كشف مدير الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سليمان اللحيدان، كلما ارتبطت أواصر الأسرة ببعضهما انخفضت احتمالية تعاطي الأبناء للمخدرات.

وأضاف اللحيدان، خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، أنه كلما زادت عوامل الحماية مثل التربية السليمة والتواصل الأسري والحوار البناء، انخفضت احتمالات التعاطي.

واستكمل: أنه كلما زادت عوامل الخطورة داخل الأسرة زادت احتمالية تعاطي الأبناء للمخدرات، وذلك وفق الاتجاه الحديث في تفسير تعاطي المخدرات.

وتنص المادة الـ«39»، من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام».