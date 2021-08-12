120 وظيفة أتاحها مركز التوطين بغرفة مكة

نظم مركز التوطين التابع للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مساراً وظيفياً لعدد 120 وظيفة بشركتين في تخصصات مختلفة، تقدم لها عدد من الشابات والشباب السعوديين، وذلك ضمن مسار أشرفت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار رؤية 2030 لتمكين الشباب والشابات من تنمية وبناء المجتمع في مجالات متعددة.

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن دعم الشباب السعودي وتمكينه من صميم أهداف غرفة مكة المكرمة، التي تعمل على تقليص قوائم البطالة اتساقا مع التوجه العام، مبينا أن الوظائف المطروحة في هذا المسار تشمل المبيعات والمحاسبة والأقسام الإدارية، فضلا عن شواغر في مجالات التصاميم والاتصال والحاسوب. بدورها، أكدت ماجدة الثبيتي مديرة حساب برنامج «توطين» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اهتمام الوزارة بمسارات التوظيف، التي تتيح الفرص أمام الشباب والشابات ووضعهم على رأس العمل، مبينة أن غرفة مكة المكرمة تساهم في هذه البرامج، الهادفة إلى إنفاذ برامج التوطين في القطاع الخاص، وقد أفردت مواقع متميزة على مدى يومين لاستقبال المتقدمين، وتيسير التقدم للوظائف التي أتاحتها شركتان وطنيتان.

و أوضحت وجدان اللحياني مشرفة قسم التوظيف في برنامج «توطين»، أن عدد الوظائف المطروحة بلغت 120 فرصة وظيفية، تقدم لها خلال اليومين نحو 300 شاب وشابة، بنسب متقاربة، متناولة عمليات تسجيل طالبي العمل منذ دخولهم إلى القاعات المخصصة، والتسجيل إلكترونيا مع تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وفقا للتوجيهات الصحية.