وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق، أن دعم الشباب السعودي وتمكينه من صميم أهداف غرفة مكة المكرمة، التي تعمل على تقليص قوائم البطالة اتساقا مع التوجه العام، مبينا أن الوظائف المطروحة في هذا المسار تشمل المبيعات والمحاسبة والأقسام الإدارية، فضلا عن شواغر في مجالات التصاميم والاتصال والحاسوب. بدورها، أكدت ماجدة الثبيتي مديرة حساب برنامج «توطين» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اهتمام الوزارة بمسارات التوظيف، التي تتيح الفرص أمام الشباب والشابات ووضعهم على رأس العمل، مبينة أن غرفة مكة المكرمة تساهم في هذه البرامج، الهادفة إلى إنفاذ برامج التوطين في القطاع الخاص، وقد أفردت مواقع متميزة على مدى يومين لاستقبال المتقدمين، وتيسير التقدم للوظائف التي أتاحتها شركتان وطنيتان.
و أوضحت وجدان اللحياني مشرفة قسم التوظيف في برنامج «توطين»، أن عدد الوظائف المطروحة بلغت 120 فرصة وظيفية، تقدم لها خلال اليومين نحو 300 شاب وشابة، بنسب متقاربة، متناولة عمليات تسجيل طالبي العمل منذ دخولهم إلى القاعات المخصصة، والتسجيل إلكترونيا مع تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، وفقا للتوجيهات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر 120 وظيفة أتاحها مركز التوطين بغرفة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.