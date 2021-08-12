أغلقت وزارة الصحة مستشفى خاص بالمدينة المنورة لوجود عدد من المخالفات. وقالت في تغريدة عبر "تويتر" إن أبرز المخالفات هي نقص في الحد الأدنى للكوادر الصحية، قصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى، قصور في صيانة المبنى. وأكدت الوزارة إحالة المسؤولين المخالفين إلى لجان مزاولة المهن



كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : إغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.