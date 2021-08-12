كرنفال الأرز باكورة أفكار بلدي الأحساء

أعلن رئيس المجلس البلدي في الأحساء، الدكتور أحمد البوعلي، أمس، تبني المجلس، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، تنفيذ كرنفال «الأرز الحساوي» خلال الأيام المقبلة، وهو باكورة مبادرة «أفكار».

الشراكة المجتمعية

جاء ذلك في أثناء إطلاق المجلس البلدي في الأحساء مبادرة «أفكار»، التي تهدف إلى تطوير الواقع المؤسسي للعمل البلدي، وتحسين البنية التنظيمية، والارتقاء بالأداء الإداري والمالي والبرامجي لها، من خلال مشاركة جميع المواطنين بأفكار ومقترحات تطويرية تتعلق بالخدمات البلدية لـ«بلدي الأحساء»، التي ستكون محل الاهتمام، حيث سوف ستدرسها لجنة الشراكة المجتمعية في المجلس، وتخرج بنتائجها. وجرى تخصيص رابط إلكتروني لاستقبال الأفكار والمقترحات التطويرية: https://forms.gle/d6sJFWRidYy1Egxw8. 4

تصنيفات

أشار «البوعلي» لـ«دوت الخليج» إلى أن المجلس سيحتضن الأفكار والمقترحات، ويصنفها ويوجهها إلى 4 تصنيفات: مقترحات مناسبة للمجلس البلدي، ومقترحات مناسبة لأمانة الأحساء، ومقترحات مناسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومقترحات مناسبة لجهات أخرى، مع تبنيه تنفيذها والعمل عليها، موضحا أن المبادرة فكرة عضوة لجنة الشراكة المجتمعية في المجلس معصومة العبدرب الرضا.

صيانة حاسبات

بدوره، قال رئيس لجنة الشراكة المجتمعية بالمجلس، محمد العتيبي، إن المجلس أبرم عدة اتفاقيات شراكة مع غرفة الأحساء، وجمعية «فتاة الأحساء التنموية»، وعددا من الشراكات مع القطاع الخاص، ونفذ حزمة مبادرات، من بينها مبادرة «فلنغرسها» عبر نسختين، ويجري الإعداد لنسخة جديدة، وصيانة أجهزة الحاسبات الآلية المستعملة وتوزيعها على المحتاجين، والمشاركة في حملات التبرع بالدم.

مزايا نسبية

حدد أعضاء في المجلس البلدي نحو 5 مزايا نسبية لـ«أفكار» عن المبادرات الأخرى المشابهة لها:

1- تكريم أصحاب الأفكار والمقترحات الجيدة.

2- إخضاع بعض الأفكار إلى التطوير، وتنسيق اللقاءات والورش لتطويرها وبلورة تنفيذها.

3- إدراج اسم صاحب الفكرة، وحفظ كامل حقوقه، وتقدير مشاركته.

4- توسيع دائرة قراءة الأفكار من جميع الجوانب، لتتخطى الجوانب البلدية والخدمية إلى الجوانب المتعددة الأخرى.

5- المجلس البلدي هو الطريق الأسهل والأسرع للتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بمحتوى الأفكار، وربطها مع بعضها البعض.