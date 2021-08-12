كما رصدت الفرق الرقابية بالهيئة 102 مخالفة إقامة عروض حية، في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، وتم رصد 96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، جرى التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وشددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع، بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا الجديد»، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض «كورونا المستجد» بالدخول إلى المرافق الترفيهية.
يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، قامت خلال الأيام الماضية بإيقاف عدد من الفعاليات المخالفة، سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية، التي تقع تحت إشراف الهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الترفيه: رصد 819 مخالفة منها 116 احترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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