الترفيه: رصد 819 مخالفة منها 116 احترازية

نفذت الهيئة العامة للترفيه، عددًا من الجولات الرقابية الميدانية على الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، حيث قامت في الفترة الماضية بـ 750 زيارة ميدانية جرى خلالها رصد 819 مخالفة، منها 116 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

كما رصدت الفرق الرقابية بالهيئة 102 مخالفة إقامة عروض حية، في المطاعم والمقاهي بدون تصريح، وتم رصد 96 مخالفة إقامة فعالية ترفيهية من دون تصريح، جرى التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على ضرورة التزام المنشآت العاملة في القطاع، بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا الجديد»، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق «توكلنا»، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض «كورونا المستجد» بالدخول إلى المرافق الترفيهية.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، قامت خلال الأيام الماضية بإيقاف عدد من الفعاليات المخالفة، سواء للإجراءات الاحترازية أو لعدم حصولها على تصريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية الأخرى، للتحقق من عدم وجود مخالفات في الفعاليات الترفيهية، التي تقع تحت إشراف الهيئة.