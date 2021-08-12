سحب ماطرة على جازان و عسير والباحة

توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات» الدكتور عبدالله المسند اليوم، أن تتشكل السحب الماطرة على أجزاء من مناطق ⁧‫جازان‬⁩ ⁧‫وعسير‬⁩ ⁧‫والباحة‬⁩، وقد تمتد حتى مرتفعات ⁧‫الطائف‬⁩.

وأضاف المسند أنه سيشهد اليوم دخول «طالع النثرة» وهو عبارة عن عنقود نجمي خافت في برج السرطان، والعوامّ تسمي النثرة بـ«الكليبين»، وهو نجم شامي، وعدد أيامه 13 يوما.

نجم سهيل

ويشرق في الرياض نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23، في حين تشرق الشمس 5:25، ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام.

من جهته، يتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن يومي الجمعة 1/5 والسبت 1443/1/6هـ سيشهدان ارتفاعا طفيفا في الحرارة يتراوح من«2» إلى «3» °C عما سجلته اليومين الماضين.

ويتوقع نهاية هذا الأسبوع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، على أجزاء من عسير وجازان والباحة، والإمارات وعمان واليمن، ورياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

ارتفاع حرارة الشرقية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أمس ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة العظمى بالمنطقة الشرقية. وأن درجة الحرارة ستكون ما بين 48-50 درجة مئوية، اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل.

وبين أن حالة الطقس المتوقعة اليوم، هي استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير، الباحة، نجران، وقد تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة وسماء غائمة جزئيا، على كل من حائل، القصيم، الحدود الشمالية والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.