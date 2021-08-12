ضبط صور لخطابات رسمية سرية في محل تفصيل ملابس عسكرية

نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية، في إمارة منطقة الرياض أمس، حملة تفتيشية، ضبط خلالها أعضاء اللجنة داخل أحد المحلات، صورًا لخطابات رسمية سرية، و20 بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وأُغلق المحل، وسُلم 3 من العمالة المخالفة إلى الدوريات الأمنية.

وتعمل الإمارة على ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بمشاركة الجهات المعنية، حيث صودرت المضبوطات، واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.