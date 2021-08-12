وصول أول فوج لمعتمري الخارج غدا

وقال ستصل مساء الغد أولى رحلات المعتمرين هذا العام و القادمة من نيحيريا، مشيرا الى أن شركات ومؤسسات العمرة، قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر، لاستقبال معتمري الخارج وذلك من خلال استقبال المعتمرين، من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين، من قبل شركات ومؤسسات العمرة، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة، أو زيارة المدينة المنورة.
وأوضح أنه من خلال المنصات الإلكترونية، يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات، وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، لافتاً إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية، معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية، تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.
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