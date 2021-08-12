شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة 8.6 مليون متر أراض حكومية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين , تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.687.535 مترا مربعا، وشملت الإزالة غرفًا وأحواشًا ومباني شعبية وعقومًا ترابية وحضائر للأغنام.

وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.