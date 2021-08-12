التحول الوطني على تويتر يواكبَ عصر الرقمنة ويعتمد الاستمالات العقلية للإقناع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسةً حديثةً تناول فيها حساب برنامج التحول الوطني على منصة “تويتر”، بهدف استكشاف المعالجات الإعلامية التي يتبعها الحساب؛ من خلال الاعتماد على منهج “المسح الشامل” لرصد جميع تغريدات الحساب، واستقصاء استخدامات الحساب للسمات الرقمية للمنصة في الممارسات الاتصالية.

وكانت فترة الدراسة المخصصة للحساب ما بين 31 أغسطس 2020م حتى تاريخ 22 يونيو 2021م، بعدد تغريدات وصلت (134) تغريدة، نسبة الأصلية منها نحو 90%، والمعاد تغريدها 10% فقط.

محتوى تغريدات برنامج التحول الوطني

وبحسب الدراسة فإن الهدف من محتوى تغريدات الحساب إبراز أفكار البرنامج، وتحقيق الأهداف المجتمعية له، وخدمة الأبعاد الاستراتيجية للتحول الوطني، فيما تمثلت الأطروحات المركزية للبرنامج في استعراض جهود وإنجازات برنامج التحول الوطني، ونشر روابط مخصصة لعرض الأرقام والإحصاءات الخاصة به، إضافة إلى الرد على التساؤلات والاستفسارات الدائرة حوله.

ولخصت الدراسة المميزات التي حققها البرنامج في تسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الحكومية، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير البنية التحتية للمملكة، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في بيئات العمل.

إنجازات المملكة

وعددت الدراسة إنجازات المملكة ضمن برنامج التحول الوطني، فذكرت من ضمنها امتلاك أحد أكبر مخازن الغذاء في الشرق الأوسط، وانخفاض مؤشرات عدد وفيات حوادث الطرق بواقع 53%، وتحقيق أعلى طاقة إنتاجية للمياه المحلاة عالميًا بـ 5.9 مليون م3 يوميًا، وإطلاق برنامج استثمر في السعودية، وإصدار 1.278 رخصة استثمارية أجنبية.

إضافة إلى زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات والوصول إلى 33.5%، وزراعة أكثر من 3.65 مليون شجرة داخل المدن وخارجها من الأشجار المحلية، فضلًا عن تقدمه 29 مرتبة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 لمجموعة البنك الدولي، وإقرار نظام العمل التطوعي وتجاوز عدد المتطوعين 409 آلاف متطوع ومتطوعة، وتحقيق المركز الأول لأكثر الدول تقدمًا بالتنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين.

600 ألف متطوع في المملكة

وذكرت الدراسة ضمن أهداف برنامج التحول الوطني التي يخطط للانتهاء منها بنهاية عام 2025م، وصول عدد المتطوعين إلى 600 ألف متطوع في المملكة، وارتفاع مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية إلى نسبة 92%، وارتفاع نسبة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.2% ، وإعادة تأهيل 86.982 هكتارًا من مساحة الغطاء النباتي الطبيعي، ووصول حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 95.4 مليار ريال سعودي، إضافة إلى تحقيق نسبة 81% في القرب من الدولة الأفضل أداءً في تقرير مؤشرات البنك الدولي.

الارتقاء بالرعاية الصحية

ومن أبرز المستهدفات التي حصرتها الدراسة للتحول الوطني الارتقاء بالرعاية الصحية، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، وتعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

أهم النتائج

وتمثلت أهم النتائج التي ذكرتها الدراسة في تركيز الحساب على إبراز جهود برنامج التحول الوطني، واعتماده على الاستمالات العقلية في سبيل إقناع الجمهور، ثم الاهتمام بالفيديو والصور والإنفوجرافيك للاستفادة من وظائف الجذب والإبراز، مع الاعتماد على المصادر الرسمية سواء كانت لمسؤولين أو مؤسسات محلية ودولية، وأخيرًا، استخدم الحساب الوسائط الإلكترونية كأداة توثيقية مُبرهنة ومُدللة على محتواه المنشور.

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