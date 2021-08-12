الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

جامعة بيشة تعلن أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة بيشة أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1443هـ.

مطابقة المستندات

ودعت الجامعة المرشحين، للحضور لمطابقة أصل الوثائق والمستندات المشتملة على أصل الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج للبكالوريوس وأصل السجل الأكاديمي للبكالوريوس وأصل الوثيقة والسجل الأكاديمي للدبلوم التربوي (لمرشحي ومرشحات كلية التربية في حال كان مؤهل البكالوريوس غير تربوي) وأصل التوصيات العلمية، وتعبئة الإقرارات والتعهدات التي تطلبها الكلية.

موعد المطابقة في جامعة بيشة

وحددت الجامعة المدة من الأحد 07/01/1443هـ حتى الخميس 11/01/1443هـ، وفق المقرات التالية: كلية الأعمال: (طلاب) مبنى (24) بالمقر الرئيس للجامعة، (طالبات) كلية الأعمال – شطر الطالبات (طريق بيشة – خميس مشيط). كلية التربية: (طلاب) مبنى (23) بالمقر الرئيس للجامعة، (طالبات) كلية التربية للبنات. كلية الهندسة: مبنى كلية الهندسة. كلية الآداب: (طلاب) مبنى (11) بالمقر الرئيس للجامعة، (طالبات) كلية الآداب للطالبات (طريق بيشة – خميس مشيط). كلية الحاسبات وتقنية المعلومات: (طلاب) مبنى (5) بالمقر الرئيس للجامعة، (طالبات) الكلية العلمية للطالبات.

أسماء المرشحين والمرشحات

ودعت جامعة بيشة الطلاب إلى مراجعة الأسماء في الكليات المختلفة وفق ما يلي:

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