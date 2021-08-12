7 أعراض تكشف نقص فيتامين C

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، أن هناك 7 أعراض تكشف عن نقص فيتامين C في الجسم وهذا يستوجب على الفور تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الهام.

أعراض نقص فيتامين C

وقالت إن هذه الأعراض تشمل ما يلي:

ضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والزكام.

حدوث جفاف شديد في الجلد وشحوب الوجه.

تساقط الشعر وجفافه وضعفه، فوجود فيتامين C في الجسم يعمل على تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر وفي حالة نقصه يسبب تلف الشعر.

ضعف التئام الجروح والتعرض للنزيف.

التعرض لالتهاب المفاصل ومشاكل العضلات.

التعرض لالتهاب اللثة والنزيف المتكرر.

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل المجهود.

مصادر فيتامين C :

وقالت لـ” متابعات الخليج 365 “، إن جسم الإنسان لا ينتج فيتامين C من تلقاء نفسه، وهذا يتطلب تناوله من مصادر غذائية، إذ يمكن الحصول عليه من ثمار الحمضيات، والتوت، والبطيخ، والفلفل والخضار الورقية الداكنة، والبطاطا، والطماطم، والجوافة، والزعتر، والبقدونس، والكرنب، والكيوي، البروكلي، وكمية احتياج جسم الفرد من الفيتامين يوميًا يتراوح من 40 – 60 ملليجرام.

كما أن نسبة كل شخص تختلف عن الآخر فالأطفال يختلفون عن البالغين أو كبار السن، فكل جسم له احتياجات معينة لا تتخطى هذه النسبة، وكل شخص يستطيع أن يحصل على احتياجاته اليومية بشكل طبيعي من الطعام دون الحاجة إلى أي مكملات، من خلال تناول الخضراوات والفواكه الطازجة يوميًا، حيث يعدان مصدرين أساسيين له.

تجنب مرض الإسقربوط:

ولفتت إلى أن نقص فيتامين C مرتبط أيضًا بمرض الإسقربوط، وهو عرض يظهر لحالات النقص الشديد والمستمر التي تصل إلى شهور لفيتامين C، حيث يظهر مرض الإسقربوط، وهو يسبب أكثر مشاكل الأسنان واللثة، حيث تصاب بنزيف دائم، بالإضافة إلى تخلخل الأسنان لتصبح متهتكة أو مفترقة، لذا ينصح الجميع على تناول مصادر هذا الفيتامين لحماية الجسم من مرض الإسقربوط.

فيتامين C يحمي القلب والشرايين:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول، أثبتت الدراسات أن فيتامين C يحافظ على صحة القلب، ويساعد على الإبطاء من تطور تصلب الشرايين، وله القدرة على الحفاظ على مرونة الشرايين، فهو مفيد في الحفاظ على صحة القلب، كما أثبتت الأبحاث أن الأفراد الذين يتناولون الأطعمة الغنية بفيتامين C والمواد المضادات للأكسدة أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم عن غيرهم، بجانب انخفاض معدلات مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وبالأخص سرطان الجلد، ولهذا يجب الحرص على تناول تلك الأطعمة الغنية بفيتامين C، للحفاظ على الصحة من انتشار الخلايا السرطانية.



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