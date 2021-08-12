قارورة المياه ضرورية للطلاب مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد علي المدني، طلاب المدارس ممن شملهم قرار العودة للمدارس بعد تلقي تحصين كورونا من إهمال اصطحاب قارورة المياه عند التوجه للمدارس وذلك لتفادي التعرض للجفاف والشعور بالعطش الزائد والخمول، وخصوصًا أن درجات الحرارة والرطوبة عالية جدًا مما يتطلب الاهتمام بتناول الماء بشكل جيد خلال اليوم.

أهمية وجبة الفطور:

وقال لـ” متابعات الخليج 365” ، يجب أن يحرص الطلاب بجانب قارورة الماء على وجبة الفطور، لكونها تعد من أهم الوجبات الغذائية في مد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة، إذ إن إهمال وجبة الفطور يؤثر على الجهاز الهضمي بجانب الانعكاسات غير الصحية على الفرد، كما أن المشكلة التي تحدث هي تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبتي الغذاء والعشاء، وهذا يمهد لزيادة الوزن.

أهمية قارورة المياه:

وأوضح أنه عندما يستنفد الجسم الماء نتيجة التعرق والتبول، فتكون حاجة تناول الماء ضرورية لتعويض المفقود، إذ يعمل الماء مثل مشروب الطاقة، فهو يعزز الطاقة في الجسم لمساعدته على مواجهة التعب، والدوخة، والركود، والخمول وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة، كما أنه مع تناول الماء خلال فترات النهار تتوازن حرارة الجسم مع الجو الخارجي، وتمنحه القليل من البرودة.

تجنب الإمساك والحصوات:

وأكد الدكتور المدني في ختام كلامه، أنه يجب تناول ما يعادل 8 أكواب ماء يوميًا، فشرب كمية جيدة من الماء يطرد السموم والمركبات السامة خارج الجسم، كما ينظم الهضم وتجنب الإمساك والحموضة وحصى الكلى وتشنجات المعدة، كما يعتبر الماء الوسيلة الوحيدة التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على تجديد الخلايا ومنحها الحيوية للقيام بوظائفها على أكمل وجه، بالإضافة إلى بقاء بشرة الوجه رطبة وصحية.

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