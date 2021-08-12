محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم العالمي للشباب عبرت لجنة تنمية الأفلاج عن فخرها بالشباب السعوديين العاملين في اللجنة، قائلة: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي". جاء ذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للشباب، تقديراً لشباب الوطن ومدى أهمية تأثيرهم في مجتمعهم ودورهم الفعال في التنمية، ودعمهم المستمر في التنمية بمختلف المجالات، وتحفيزهم على العطاء لمواصلة مسيرة مستقبل الوطن المشرق. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 06:54 PM بمناسبة اليوم العالمي للشباب لجنة الأفلاج: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي" لجنة الأفلاج: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي" عبرت لجنة تنمية الأفلاج عن فخرها بالشباب السعوديين العاملين في اللجنة، قائلة: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي". جاء ذلك تفاعلاً مع اليوم العالمي للشباب، تقديراً لشباب الوطن ومدى أهمية تأثيرهم في مجتمعهم ودورهم الفعال في التنمية، ودعمهم المستمر في التنمية بمختلف المجالات، وتحفيزهم على العطاء لمواصلة مسيرة مستقبل الوطن المشرق. الكلمات المفتاحية ، لجنة الأفلاج: "نفخر بأن شبابنا هم مهندسو العمل التنموي" ،

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