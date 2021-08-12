- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنشاء البحيرات الصناعية في المزارع بغرض الاستثمار أو الترفيه يعتبر مخالفة لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي تسعى من خلاله إلى المحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وترشيد استهلاكها ومنع إساءة استخدامها.
وذكرت الوزارة أنها لاحظت انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر إنشاء بعض المواطنين بحيرات صناعية في مزارعهم, موضحة أن تلك المشاريع تمثل إهداراً كبيراً للمياه واستخداماً لها في غير المجال المرخصة له.
ولفتت إلى أنها لا تمنح رخصاً لحفر الآبار لإنشاء البحيرات الصناعية والترفيهية أو الاستثمارية في بلد موارده المائية غير المتجددة محدودة.
وتوعدت بأنها لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق لوائح النظام على أصحاب تلك المشاريع وفرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى سحب رخصة استخدام المياه الجوفية في حال تكرار المخالفة، حفاظاً على الموارد المائية غير المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة أو مياه الرجيع لمثل تلك المشاريع بعد موافقة الجهات المختصة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 06:06 PM
قالت: هذه المشاريع تمثل إهدارًا للمياه باستغلالها في غير المجال المرخصة له"البيئة": إنشاء البحيرات الصناعية للترفيه أو الاستثمار يعرّض للعقوبات والغرامات
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنشاء البحيرات الصناعية في المزارع بغرض الاستثمار أو الترفيه يعتبر مخالفة لنظام المياه ولائحته التنفيذية، الذي تسعى من خلاله إلى المحافظة على مصادر المياه، وضمان استدامتها، وترشيد استهلاكها ومنع إساءة استخدامها.
وذكرت الوزارة أنها لاحظت انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر إنشاء بعض المواطنين بحيرات صناعية في مزارعهم, موضحة أن تلك المشاريع تمثل إهداراً كبيراً للمياه واستخداماً لها في غير المجال المرخصة له.
ولفتت إلى أنها لا تمنح رخصاً لحفر الآبار لإنشاء البحيرات الصناعية والترفيهية أو الاستثمارية في بلد موارده المائية غير المتجددة محدودة.
وتوعدت بأنها لن تتوانى أو تتهاون في تطبيق لوائح النظام على أصحاب تلك المشاريع وفرض عقوبات وغرامات قد تصل إلى سحب رخصة استخدام المياه الجوفية في حال تكرار المخالفة، حفاظاً على الموارد المائية غير المتجددة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية استخدام المياه المعالجة أو مياه الرجيع لمثل تلك المشاريع بعد موافقة الجهات المختصة.
، "البيئة": إنشاء البحيرات الصناعية للترفيه أو الاستثمار يعرّض للعقوبات والغرامات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة": إنشاء البحيرات الصناعية للترفيه أو الاستثمار يعرّض للعقوبات والغرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.