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أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، اليوم (الخميس) فتح تحقيق في تقارير تفيد بمقتل مدنيين أثناء اشتباك مسلح بين قواتها ومقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوضحت البعثة، المعروفة باسم "أميسوم"، أن الحادث وقع أمس الأول في أعقاب كمين، بينما كان جنودها يقومون بدورية على طول قاعدة العمليات الأمامية بين قريتي بلدامين-جولوين بمنطقة شبيلي السفلى.
وأضافت "أميسوم" في بيان أوردته "رويترز" أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بشكل مكثف بين قواتها ومسلحي حركة الشباب، قبل أن يستولي فريق الدورية على أسلحة نارية وذخائر وهواتف محمولة.
وبينت أنها تلقت منذ ذلك الوقت تقارير عن مقتل مدنيين، ولهذا الغرض تجري تحقيقًا شاملاً في الواقعة المذكورة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 06:07 PM
وقع الحادث أثناء كمين نصبته الحركة لقوات "أميسوم"بعثة حفظ السلام بالصومال تحقق في مقتل مدنيين خلال اشتباك لها مع "الشباب"
أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، اليوم (الخميس) فتح تحقيق في تقارير تفيد بمقتل مدنيين أثناء اشتباك مسلح بين قواتها ومقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوضحت البعثة، المعروفة باسم "أميسوم"، أن الحادث وقع أمس الأول في أعقاب كمين، بينما كان جنودها يقومون بدورية على طول قاعدة العمليات الأمامية بين قريتي بلدامين-جولوين بمنطقة شبيلي السفلى.
وأضافت "أميسوم" في بيان أوردته "رويترز" أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بشكل مكثف بين قواتها ومسلحي حركة الشباب، قبل أن يستولي فريق الدورية على أسلحة نارية وذخائر وهواتف محمولة.
وبينت أنها تلقت منذ ذلك الوقت تقارير عن مقتل مدنيين، ولهذا الغرض تجري تحقيقًا شاملاً في الواقعة المذكورة.
، بعثة حفظ السلام بالصومال تحقق في مقتل مدنيين خلال اشتباك لها مع "الشباب" ،
المصدر : الخليج 365
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