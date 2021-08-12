12 حالة وفاة و766 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8378.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 766 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 536 ألفا و693.

كما لفتت إلى تسجيل 1532 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 518 ألفا و 911 .