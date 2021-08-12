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12 حالة وفاة و766 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية

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محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة اليوم  الخميس  تسجيل  12  حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8378.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل   766  إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 536  ألفا و693.

 

كما لفتت إلى تسجيل   1532 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى  518 ألفا و 911 .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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