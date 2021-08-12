السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إريتريا

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، كما استعرض الجانبان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية الإفريقية بوزارة الخارجية السفير محمد العلي.