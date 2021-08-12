عند وصول درجات الحرارة لـ50 مئوية التزم هذه النصائح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري الباطنة الدكتور إبراهيم زاوي، أهالي المناطق التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تصل إلى 50 مئوية باتخاذ كل وسائل الحماية لتفادي التعرض للإجهاد الحراري أو ضربة الشمس المباشرة.

وأشار إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة يتفاعل الجسم مع ذلك بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق، ومع تبخر العرق تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض مرة أخرى.

تنظيم درجات الحرارة:

وأوضح لـ” متابعات الخليج 365“، أن كثيرًا من الأفراد الذين لا يتخذون وسائل الحماية عند ارتفاع درجة حرارة الجسم يكونون أكثر عرضة للإجهاد الحراري، لكون الحرارة تؤثر على العمليات الكيميائية داخل الجسم، إذ يحدث الإجهاد الحراري بسبب فشل الجسم في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية فمع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية بسبب الإرهاق البدني يحاول الجسم تنظيم درجات الحرارة من خلال العرق، ولكن قد لا يستطيع الجسم فعل هذا الأمر، بالإضافة إلى الماء، يفقد الجسم أيضًا الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم من خلال العرق، مما قد يؤدي إلى تقلصات العضلات وسرعة نبض القلب.

أنواع الإجهاد الحراري:

ولفت إلى أن هناك نوعين من الإجهاد الحراري، يتمثل النوع الأول في فقدان الجسم للمياه، وأعراضه العطش الشديد، والضعف والصداع وفقدان الوعي، أما النوع الثاني فيتمثل في فقدان الجسم للأملاح، وأعراضه الإغماء والغثيان، وتشنجات في العضلات، والدوار، وفي كلا الحالتين يجب تقديم الإسعافات الأولية لمن يتعرض للإجهاد الحراري الشديد.

نصائح هامة:

ونصح الدكتور زاوي بضرورة اتباع 4 نصائح هامة لتفادي التعرض للإجهاد الحراري:

تجنب الخروج من البيت نهائيًا عند ارتفاع درجات الحرارة إلا في الحالات القصوى.

الحرص على تناول السوائل بشكل جيد، سواء كان ذلك خارج المنزل أو في داخله، على أن يصل الاستهلاك اليومي إلى لترين ونصف يوميًا، لإبقاء الجسم رطبًا حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

في حال الخروج من المنزل في فترات الظهيرة، ضرورة تغطية الرأس، وارتداء النظارة الشمسية لحماية العينين من تأثير أشعة الشمس.

عند العطش تجنب تناول السوائل الغازية، فذلك يرهق المعدة ويسبب حدوث الغازات والشعور بعدم ارتياح البطن.

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