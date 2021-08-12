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استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبد الهادي العنزي، في مكتبه، اليوم الخميس؛ رئيس ميدان الهجن بالمحافظة مبارك عبد الله الربع الصيعري.
جاء ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الاتحاد السعودي للهجن، بتكليف "الربع" رئيسًا لميدان الهجن بشرورة يرافقه الأعضاء.
واستعرض "العنزي" خلال اللقاء خطط تطوير هذه الرياضة التراثية، وسُبل تفعيل المنافسات على المستوى المحلي ودول الخليج العربية.
كما نوّه "العنزي" إلى ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية بالتراث والمحافظة عليه؛ ومن ذلك الإبل التي تشهد ميادينها تطورًا ملحوظًا يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 05:52 PM
بحثا خطط تطوير هذه الرياضة التراثية"العنزي" يستقبل رئيس ميدان الهجن بمحافظة شرورة
استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبد الهادي العنزي، في مكتبه، اليوم الخميس؛ رئيس ميدان الهجن بالمحافظة مبارك عبد الله الربع الصيعري.
جاء ذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الاتحاد السعودي للهجن، بتكليف "الربع" رئيسًا لميدان الهجن بشرورة يرافقه الأعضاء.
واستعرض "العنزي" خلال اللقاء خطط تطوير هذه الرياضة التراثية، وسُبل تفعيل المنافسات على المستوى المحلي ودول الخليج العربية.
كما نوّه "العنزي" إلى ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية بالتراث والمحافظة عليه؛ ومن ذلك الإبل التي تشهد ميادينها تطورًا ملحوظًا يواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه.
، "العنزي" يستقبل رئيس ميدان الهجن بمحافظة شرورة ،
المصدر : الخليج 365
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