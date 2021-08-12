محمد بن مسعود - الدمام - بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 100 مستوطن يتقدّمهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية. 100 مستوطن يهودي يقتحمون ساحات "الأقصى" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-12 اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 100 مستوطن يتقدّمهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 05:29 PM بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 100 مستوطن يتقدّمهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية. ، 100 مستوطن يهودي يقتحمون ساحات "الأقصى" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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