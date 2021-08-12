، المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة ،

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اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.
ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".
المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.
ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:25 PM
تحضيرًا للبطولة الخليجية
اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيرًا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الجاري.
ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعًا؛ وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة "3/2".
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، أن المعسكر حقّق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوهًا إلى المستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات؛ مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها".
، المنتخب السعودي للكرة الطائرة يختتم معسكر القاهرة ،
المصدر : الخليج 365
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