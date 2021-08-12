محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة تحقيق لقب كأس العرب كرمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الشباب، المدرب "الوطني" صالح المحمدي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، بالإضافة لنجوم الأهلي بالمنتخب: "يزيد الغامدي، محمد سليمان، فيصل الصبياني"، بمناسبة حصول الأخضر الشاب على لقب كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي اختتمت مؤخرًا بمصر. الأهلي يكرّم مدرب الأخضر الشاب.. ونجوم المنتخب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12 كرمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الشباب، المدرب "الوطني" صالح المحمدي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، بالإضافة لنجوم الأهلي بالمنتخب: "يزيد الغامدي، محمد سليمان، فيصل الصبياني"، بمناسبة حصول الأخضر الشاب على لقب كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي اختتمت مؤخرًا بمصر. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 05:18 PM بمناسبة تحقيق لقب كأس العرب بمناسبة تحقيق لقب كأس العرب كرمت إدارة النادي الأهلي المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لفئة الشباب، المدرب "الوطني" صالح المحمدي، ومساعده الكابتن محمد مسعد، بالإضافة لنجوم الأهلي بالمنتخب: "يزيد الغامدي، محمد سليمان، فيصل الصبياني"، بمناسبة حصول الأخضر الشاب على لقب كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، والتي اختتمت مؤخرًا بمصر. ، الأهلي يكرّم مدرب الأخضر الشاب.. ونجوم المنتخب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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