شكرا لمتابعة خبر عن مستشار اجتماعي: "زوجوه يعقل" مقولة غير صحيحة وتأثير الزواج من فتاة متدينة ليست قاعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال مستشار اجتماعي، إبراهيم مبارك الجوير، إن مقولة "زوجوه يعقل" غير صحيحة، وأنه يجب على الأسرة أن تُعدل أولا سلوكيات أبنائها ثم السماح لهم بالزواج.

وأضاف أن الزواج بالفعل يساعد على التعقل والاستقرار لكن ذلك لا ينطبق على الشخص الذي لا تتسم تصرفاته بالعقلانية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن بعض الأسر لديهم ابن فاسق ويبحثون له عن فتاة متدينة للزواج منها لإصلاح حاله، وأن هناك بعض الرجال بالفعل تغيرت تصرفاتهم للأفضل بعد الزواج من فتيات صالحات لكن ذلك ليس قاعدة قابلة للتعميم.

وشدد على ضرورة أن تهتم الأسر بالبحث عن الزوج الصالح لبناتهم، وكذلك البحث عن فتيات صالحات لأبنائهم عند الزواج.