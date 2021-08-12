شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: توجد إصابة بالمتحور دلتا في المملكة وقد نحتاج لجرعات خامسة من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية علي الشهري، إن هناك حالات مصابة بالمتحور دلتا لفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأضاف أن المتحور "دلتا" سيهيمن على العالم، متوقعا أن يحتاج الإنسان لجرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ورجح أخذ جرعات رابعة وخامسة من اللقاح المضاد للفيروس في المستقبل حال زيادة المتحورات، لافتا إلى أن بعض الدول بدأت في تطعيم مواطنيها بجرعات ثالثة، كما أثبتت بعض الدراسات أن كبار السن ومن لديهم سرطان وأمراض خطيرة يحتاجون لجرعات ثالثة من اللقاح.