شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية تذكر بسداد الاشتراكات في موعدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس مجددا على ضرورة دفع الاشتراكات في الوقت المحدد.

‏وأكدت التأمينات الاجتماعية أن سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.

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