استشاري أمراض معدية: نحتاج للجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالمملكة الآن

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الخميس، إن في الغالب المملكة ستحتاج لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا الآن وفي حال زيادة المتحورات بالمستقبل من الممكن أخذ جرعة رابعة وخامسة.

وعن أقرب موعد للجرعة الثالثة قال الشهري، خلال لقائه مع برنامج «نشرة النهار» عبر فضائية «الإخبارية»، إننا لا نستطيع أن نعطي موعدًا محددًا، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت الآن في إعطاء الفئات الأعلى خطورة جرعة ثالثة مؤكدا أن هناك دراسات أثبتت أن المرضى كبار السن والذين لديهم أمراض خطيرة وسرطانات كلهم في حاجة لجرعة ثالثة من اللقاح كما نبهت منظمة الصحة العالمية على بعض الدول بتأخيرها لتضمن الدول الأخرى أخذ اللقاحات وتأمين العدد الأكبر.

فيما كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1532 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 536693، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 518911، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8378 حالة.