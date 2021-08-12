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استشاري أمراض معدية: نحتاج للجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالمملكة الآن

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الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الخميس، إن في الغالب المملكة ستحتاج لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح الآن وفي حال زيادة المتحورات بالمستقبل من الممكن أخذ جرعة رابعة وخامسة.

وعن أقرب موعد للجرعة الثالثة قال الشهري، خلال لقائه مع برنامج «نشرة النهار» عبر فضائية «الإخبارية»، إننا لا نستطيع أن نعطي موعدًا محددًا، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت الآن في إعطاء الفئات الأعلى خطورة جرعة ثالثة مؤكدا أن هناك دراسات أثبتت أن المرضى كبار السن والذين لديهم أمراض خطيرة وسرطانات كلهم في حاجة لجرعة ثالثة من اللقاح كما نبهت منظمة الصحة العالمية على بعض الدول بتأخيرها لتضمن الدول الأخرى أخذ اللقاحات وتأمين العدد الأكبر.

فيما كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1532 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 536693، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 518911، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8378 حالة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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