استشاري أمراض معدية: توجد حالات مصابة بمتحور «دلتا» في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، إنَّ هناك حالات مصابة بالمتحور دلتا من فيروس كورونا في المملكة.

وتابع الشهري لـ«الإخبارية» أن المتحور دلتا سيهيمن على العالم والمملكة لن تكون بمنأى عنه، مشيرًا إلى أن الواقع يثبت ذلك ولا سبيل لإخفاء مثل هذه الأمور.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1532 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 536693، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 518911، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8378 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن، وقدمت الوزارة الصحة، أكثر من 30.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم.

وأتمت الوزارة تحصين أكثر من 10 ملايين شخص بجرعتين من لقاح كورونا في عموم المناطق والمحافظات.