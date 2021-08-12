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وزارة الشؤون الإسلامية تعيد فتح 3 مساجد بالرياض والقصيم بعد تعقيمها

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الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 187 يومًا 1991 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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