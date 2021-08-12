الأرصاد: 30 يومًا على انتهاء الصيف.. والحرارة بالشرقية تلامس الـ50 درجة

الرياض - محمد عبدالله - أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المنطقة الشرقية ونجران تشهدان ارتفاعًا ملموسًا في درجة الحرارة؛ حيث تلامس درجة الحرارة في المنطقة الشرقية 50 درجة مئوية.

وقال القحطاني في تصريحات للإخبارية إن درجة الحرارة في المنطقة الشرقية، تلامس الـ50 درجة مئوية بدءًا من اليوم حتى السبت المقبل.

وأضاف القحطاني أن الصيف هذا العام شديد الحرارة، وأن المركز سجل درجة حرارة وصلت إلى 50 مئوية في مدن محافظات المنطقة الشرقية، مضيفاً أنه يتبقى 30 يوماً على انقضاء هذا الصيف.

وأشار إلى أن الأجواء الحارة أثرت أيضًا على المناطق الشمالية وسواحل مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، ما عدا بعض المصايف التي تشهد أجواء معتدلة.

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