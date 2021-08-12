طقس الجمعة: أمطار رعدية وسيول على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد؛ ما يؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق، جازان، عسير.

ووفق التقرير، يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة. وجنوبية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-32كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، ارتفاع الموج، من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة: