«أبشر» توضح طريقة وآلية الاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية طريقة وآلية طلب تظلم من قرار إيقاع العقوبات والاعتراض على مخالفة الإجراءات الاحترازية من خلال خدماتها الإلكترونية.

وشاركت أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" تضمنت أبرز الاستفسارات شيوعًا لدى المستخدمين.

وأشارت المنصة إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدماتها تقديم اعتراض على مخالفة الإجراءات الاحترازية من خلال أبشر، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- قبل تسجيل الدخول انقر على الخدمات الاستعلامية.

- اضغط على طلب تظلم من قرارات إيقاع العقوبات.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة.

4 مناطق تتصدر مخالفات إجراءات «كورونا»

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري، تصدر 4 مناطق في المملكة، حصيلة مخالفات كورونا في أسبوع.

وقالت وزارة الداخلية، إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغت (21967) مخالفة، وذلك للفترة من 22 / 12 / 1442هـ حتى 28 / 12 / 1442هـ..

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666).

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