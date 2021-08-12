أخبار السعودية اليوم..  السيطرة على «أسد الرياض».. وغلق مطعم شهير بجدة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث دعت وزارة التعليم أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر «نظام نور»، وتقديم الدعم اللازم لهم وخاصة الأسر الضمانية والتربية الخاصة لشمولهم بالإعفاء من رسوم خدمة النقل المدرسي، وإلى التفاصيل:

العثور على «مفقود العليم» متوفَّى قرب حائل بعد ساعات من البحث

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، عن العثور على مفقود العليم قرب حائل، متوفى، وذلك بعد ساعات من البحث عنه، وذكرت الجمعية –عبر تويتر- أنها «تلقت من الكنترول الميداني، خبر العثور على مفقود العليم، من قبل أعضاء الجمعية، متوفى. نسأل الله له المغفرة والرحمة».

الصحة تجدِّد التذكير بأعراض جانبية للقاح كورونا.. وتوجِّه نصيحة

جددت وزارة الصحة، التذكير بالأعراض الجانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، عن الأعراض المصاحبة للتطعيم، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع الوزارة لتقديم الاستشارات اللازمة عبر الرقم المجاني ٩٣٧، مضيفًا بشكل عام الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح: الشعور بالتعب والصداع، ألم في موضع الحقن، آلام في العضلات والشعور بالتوعك، ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم، ويمكن تناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة.

السيطرة على «حيوان مفترس» بالرياض.. وقوات الأمن البيئي توضح التفاصيل

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغاً ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض، وبمباشرة البلاغ تم التعامل معه لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

واقعة «أسد الرياض» تدفع الحياة الفطرية للتحذير من اقتناء الحيوانات المفترسة

جدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنبيه بخطورة اقتناء الحيوانات المفترسة؛ وذلك بعدما نجحت قوات الأمن البيئي في التعامل مع بلاغ أفاد بوجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض، وأضاف جدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنبيه إلى خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة ويدعو المربين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لتسليم ما لديهم حتى لا يقعوا تحت طائلة النظام.

تعميم من وزارة التعليم يحدِّد إجراءات النقل المدرسي عبر «نظام نور»

علمت «عاجل»، أن وزارة التعليم وجهت تعميمًا للمدارس الحكومية (بنين وبنات)، ومراكز ومعاهد التربية الخاصة حول النقل المدرسي، موضحة الخطوات التي يجب على جميع المدارس إتباعها في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور.

تنويه من التأمينات حول «تأخير الاشتراكات».. ومزايا السداد بالوقت المحدَّد

طالبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال، بضرورة سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وذلك لتجنب الوقوع في غرامات تأخير، موضحة أن سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يسهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.

بالصور.. إغلاق «مطعم شهير» في جدة بعد مصادرة لحوم غير صالحة

بادرت أمانة محافظة جدة بغلق «مطعم شهير» لبيع الشاورما، على خلفية ضبط مصادرة وإتلاف 1000كجم من اللحوم والمواد الغذائية بالإضافة لـ100كجم من الشحوم كانت تستخدم لأحد مطاعم الشاورما الشهيرة بالنطاق، وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، عمرو الدقس، أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن طقس الخميس، أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

الأرصاد: 30 يومًا على انتهاء الصيف.. والحرارة بالشرقية تلامس الـ50 درجة

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المنطقة الشرقية ونجران تشهدان ارتفاعًا ملموسًا في درجة الحرارة؛ حيث تلامس درجة الحرارة في المنطقة الشرقية 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الأجواء الحارة أثرت أيضًا على المناطق الشمالية وسواحل مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية، ما عدا بعض المصايف التي تشهد أجواء معتدلة.

الحصيني: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفاوتة على 3 مناطق الجمعة والسبت

كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن الحالة المناخية المتعلقة بيومي الجمعة والسبت المقبلين، والتي أشار إلى أنها ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين.

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