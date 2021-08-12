6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا المستجد بالمملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 133 إصابة جديدة، من إجمالي 766 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 127 حالة، والشرقية 113 حالة، وعسير 80 حالة، والقصيم 73 حالة، وجازان 72 حالة، والمدينة المنورة ونجران 41 حالة لكل منها، وحائل 26 حالة، والباحة 18 حالة، وتبوك 17 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، والجوف 11 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1532 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 536693، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 518911، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8378 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن، وقدمت الوزارة الصحة، أكثر من 30.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم.

وأتمت وزارة الصحة تحصين أكثر من 10 ملايين شخص بجرعتين من لقاح كورونا في عموم المناطق والمحافظات.

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