سفارة السعودية بأستراليا تطالب رعايا المملكة بمراعاة الإجراءات المؤقتة بـ«كانبرا»

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا تنويهًا بتطبيق إجراءات كورونا، وذلك بعد قرار السلطات المحلية في إقليم العاصمة كانبرا عن فرض الإغلاق لمدة سبعة أيام بدءًا من اليوم.

وذكرت السفارة -عبر تويتر- أنها تود تنبيه المواطنين الكرام بأن السلطات المحلية في إقليم العاصمة كانبرا، قد أعلنت فرض الإغلاق لمدة 7 أيام اعتبارًا من الساعة الـ5 من مساء اليوم الخميس (۱۲ أغسطس ۲۰۲۱م).

وأشارت إلى أنها تأمل من الجميع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية في إقليم العاصمة على موقع وزارة الصحة الإلكتروني:

وأوضحت السفارة في أستراليا أنه في الحالات الطارئة يمكنكم التواصل مع السفارة عبر الوسائل التالية: هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين: (۰۹۳۲۲۵۷۲۷۷ - ۰۹۱۲۰۱۹۷۰۲)، أو البريد الإلكتروني لشؤون السعوديين:

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