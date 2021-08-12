وزارة الصحة: تراجع إصابات كورونا الحرجة والنشطة في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاض أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، مسجلة 1387 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 1407 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا، حيث تم تسجيل 9404 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 10182 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و1532 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 536693، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 518911، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8378 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن، وقدمت الوزارة الصحة، أكثر من 30.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم.