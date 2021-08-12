واقعة «أسد الرياض» تدفع الحياة الفطرية للتحذير من اقتناء الحيوانات المفترسة

الرياض - محمد عبدالله - جدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنبيه بخطورة اقتناء الحيوانات المفترسة؛ وذلك بعدما نجحت قوات الأمن البيئي في التعامل مع بلاغ أفاد بوجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للحياة الفطرية عبر موقع «تويتر» إنه باشر بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي بلاغًا عن وجود أسد مقيد في عمود إشارة تحذيرية في حي سكني بمدينة الرياض، حيث تم التوجه إلى الموقع والتعامل مع الحادثة ونقل الأسد إلى مركز الإيواء التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأضاف: «جدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التنبيه إلى خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة ويدعو المربين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية لتسليم ما لديهم حتى لا يقعوا تحت طائلة النظام».

وأوضح أن النظام يمنع اقتناء وتربية المتفرسات بشكل عام؛ حيث دعا كافة مقتني المفترسات إلى ضرورة التواصل مع المركز للبدء في إجراء تسليم ما لديهم من حيوانات، لتجنب التعرض إلى المسائلة القانونية.

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