بالصور.. إغلاق «مطعم شهير» في جدة بعد مصادرة لحوم غير صالحة

الرياض - محمد عبدالله - بادرت أمانة محافظة جدة بغلق «مطعم شهير» لبيع الشاورما، على خلفية ضبط مصادرة وإتلاف 1000كجم من اللحوم والمواد الغذائية بالإضافة لـ100كجم من الشحوم كانت تستخدم لأحد مطاعم الشاورما الشهيرة بالنطاق.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، عمرو الدقس، أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية.

ورصدت الفرق الميدانية التابعة لأمانة محافظة جدة أثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة محافظة جدة سيارة نقل تحمل 650 كجم من الأسماك الفاسدة تمهيداً لبيعها، وتم إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة.