شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تسيطر على أسد في حي سكني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الأسد كان مقيدًا بعمود وجاري معرفة صاحب الواقعة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن القوات باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض، وبمباشرة البلاغ تم التعامل معه لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

وأكد الرائد المالكي أن العمل يجري لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكد أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتنائها) يعتبر من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.