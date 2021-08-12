- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تعهّد منظمو أولمبياد طوكيو 2020، وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية بإبدال الميدالية الذهبية للاعبة "جوتو" لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات بأخرى جديدة، وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا قد أزال الكمامة عن وجهه، ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه، وذلك خلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن رئيس البلدية قد واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاهل قواعد فيروس كورونا، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 03:59 PM
سيتم إبدال ذهبيتها في "طوكيو 2020" بواحدة أخرىمسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو"
تعهّد منظمو أولمبياد طوكيو 2020، وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية بإبدال الميدالية الذهبية للاعبة "جوتو" لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات بأخرى جديدة، وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا قد أزال الكمامة عن وجهه، ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه، وذلك خلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن رئيس البلدية قد واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاهل قواعد فيروس كورونا، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.
، مسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.