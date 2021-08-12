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مسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو"

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محمد بن مسعود - الدمام - سيتم إبدال ذهبيتها في "طوكيو 2020" بواحدة أخرى

‬تعهّد منظمو أولمبياد طوكيو 2020، وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية بإبدال الميدالية الذهبية للاعبة "جوتو" لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات بأخرى جديدة، وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا قد أزال الكمامة عن وجهه، ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه، وذلك خلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن رئيس البلدية قد واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاهل قواعد فيروس ، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.

مسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 03:59 PM

سيتم إبدال ذهبيتها في "طوكيو 2020" بواحدة أخرى

مسؤول ياباني يتعرض لانتقادات لاذعة بعد قضمه ميدالية ذهبية في أولمبياد "طوكيو"
محمد السيّد

‬تعهّد منظمو أولمبياد طوكيو 2020، وبدعم من اللجنة الأولمبية الدولية بإبدال الميدالية الذهبية للاعبة "جوتو" لاعبة بفريق السوفتبول الياباني للسيدات بأخرى جديدة، وستتحمل اللجنة الدولية نفقات الاستبدال.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن تاكاشي كاوامورا رئيس بلدية ناجويا قد أزال الكمامة عن وجهه، ثم وضع الميدالية الذهبية بين أسنانه، وذلك خلال مناسبة احتفالية بإنجاز اللاعبة ميو جوتو في الأولمبياد.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن رئيس البلدية قد واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتجاهل قواعد فيروس كورونا، وتعرض لاتهامات بالافتقار للاحترام.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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