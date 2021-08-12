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الحكومة الأفغانية تعرض تقاسم السلطة على "طالبان" مقابل وقف العنف

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محمد بن مسعود - الدمام - قدمت المقترح عبر الوسيط القطري

أفاد مصدر، اليوم (الخميس)، بأن مفاوضي الحكومة الأفغانية، عرضوا على حركة طالبان تقاسم السلطة في أفغانستان، مقابل وقف العنف.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "قدمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري، والاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 03:25 PM

قدمت المقترح عبر الوسيط القطري

الحكومة الأفغانية تعرض تقاسم السلطة على "طالبان" مقابل وقف العنف
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفاد مصدر، اليوم (الخميس)، بأن مفاوضي الحكومة الأفغانية، عرضوا على حركة طالبان تقاسم السلطة في أفغانستان، مقابل وقف العنف.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "قدمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري، والاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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