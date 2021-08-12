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أفاد مصدر، اليوم (الخميس)، بأن مفاوضي الحكومة الأفغانية، عرضوا على حركة طالبان تقاسم السلطة في أفغانستان، مقابل وقف العنف.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "قدمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري، والاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".
الحكومة الأفغانية تعرض تقاسم السلطة على "طالبان" مقابل وقف العنفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
أفاد مصدر، اليوم (الخميس)، بأن مفاوضي الحكومة الأفغانية، عرضوا على حركة طالبان تقاسم السلطة في أفغانستان، مقابل وقف العنف.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "قدمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري، والاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:25 PM
قدمت المقترح عبر الوسيط القطري
أفاد مصدر، اليوم (الخميس)، بأن مفاوضي الحكومة الأفغانية، عرضوا على حركة طالبان تقاسم السلطة في أفغانستان، مقابل وقف العنف.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "قدمت الحكومة عرضاً عبر الوسيط القطري، والاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".
، الحكومة الأفغانية تعرض تقاسم السلطة على "طالبان" مقابل وقف العنف ،
المصدر : الخليج 365
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