745 انتهاكاً حوثياً في محافظة يمنية واحدة بـ6 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة حقوقية يمنية إن الانقلابيين الحوثيين ارتكبوا أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب وسط اليمن، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت "منظمة الجند لحقوق الإنسان"، في تقرير عن الأوضاع في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثي، "نتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثيين (الجهة المسيطرة على المحافظة)".



وقالت إنها "رصدت 745 انتهاكاً خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات".

وتفصيلا، وثق التقرير 325 انتهاكا ضد الأفراد تمثلت في 107 حوادث قتل، بينهم 5 نساء و12 طفلاً، و66 حادثة شروع في القتل، بينهم امرأتان و4 أطفال، غالبيتها برصاص الحوثيين وفوضى السلاح في المحافظة.

وشملت الانتهاكات ضد الأفراد 103 حالات اختطاف و49 اعتداءً على السلامة الجسدية، جميعها قام بها مسلحون حوثيون.

كما وثق التقرير 116 جريمة جسيمة ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة، شملت 4 حالات تعذيب لمختطفين، وتجنيد 112 طفلاً غالبيتهم من المهمشين.

المنظمة رصدت في تقريرها 304 جرائم وانتهاكات قام بها مسلحون حوثيون ضد المنازل والمؤسسات والأملاك، شملت مداهمة ونهب 233 منزلاً ومتجراً ومؤسسة، و20 حالة سطو واعتداء على أراضي مواطنين وأملاك دولة، و7 حالات مصادرة لممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وأهلية من بينها مستوصف ومكتبة وجمعية ومنزلان، و44 حالة استعمال المليشيات للأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق الحكومية والتعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد.

وطالب التقرير مليشيات الحوثي بالتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.

من جهة أخرى، فجر الانقلابيون الحوثيون جسراً وثلاث عبارات مائية جديدة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وذكرت مواقع إخبارية محلية أن عناصر جماعة الحوثي فجرت، أمس الأربعاء، جسرًا يقع بين منطقتي الجريبات الخاضعة لسيطرتها ومنطقة الساحة مركز مديرية نعمان أعلى عقبة القنذع.

فيما أقدم عناصر الحوثي أيضاً على تفجير عدد من العبّارات في مديرية الزاهر وعزلة قانية بمديرية ردمان في البيضاء.