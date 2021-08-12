"تقاسم السلطة".. مفاوضو الحكومة الأفغانية يقدمون عرضا جديدا لطالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر مطلع، الخميس، إن مفاوضي الحكومة الأفغانية قدموا عرضا جديدا لحركة طالبان لإنهاء العنف في أفغانستان.

وأوضح المصدر المتواجد ضمن فريق التفاوض الحكومي لـ"فرانس برس" أن الفريق عرض على حركة طالبان اتفاقا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وتابع المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته: "نعم، قدمت الحكومة عرضا. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، سيطرت حركة طالبان، على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس مجلس ولاية غزنة ناصر أحمد فقيري قوله "طالبان سيطرت على مدينة غزنة "عاصمة الولاية" على بعد 150 كلم عن العاصمة الأفغانية".

وباتت هذه المدينة بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.

فيما كشفت تقديرات مخابراتية أمريكية أن حركة طالبان قادرة على عزل العاصمة الأفغانية كابول في غضون 30 يوما وقد تسيطر عليها خلال 3 أشهر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أمريكي، الأربعاء، قوله إن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن عناصر حركة طالبان قد يعزلون العاصمة الأفغانية في غضون 30 يوما وربما يسيطرون عليها في 90 يوما.