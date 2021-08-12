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شكرا لقرائتكم شرطة مكة : ضبط مواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12
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شرطة مكة : ضبط مواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن قام بإتلاف 4 أجهزة رصد آلي.
تفاصيل بيان شرطة مكة
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف (4) أجهزة رصد آلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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