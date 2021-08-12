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السديس يهنئ زوجين بالترقية لمناصب قيادية برئاسة الحرمين : يصنعان الإنجاز والإبداع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

السديس يهنئ زوجين بالترقية لمناصب قيادية برئاسة الحرمين : يصنعان الإنجاز والإبداع

أكد أن الرئاسة مصنعا للقيادة

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الوكيل المساعدة لشؤون المعارض والمتاحف سطام بن منير المطرفي، وحرمه الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية النسائية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، ووصفهما ببيت مصنع القيادة.

وقال معاليه :إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفخر بهذا النموذج المميز الذي يحتذى به بيت هو مصنع للقيادة، زوجان يصنعان الإنجاز والإبداع.

وقال معاليه :إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفخر بهذا النموذج المميز الذي يُحتذى به بيت هو مصنع للقيادة، زوجان يصنعان الإنجاز والإبداع.

وأضاف معاليه بأن سعادة الوكيلين المساعدين يملكان من الخبرة والشهادات العليا والمعرفة ما يعينهما على ما أوكل لهما من مناصب قيادية تدير عجلة التنمية والتطور في مجالهما.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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