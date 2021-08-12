تقويم التعليم توقع 5 برامج أكاديمية مع جامعة الباحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب مع جامعة الباحة اليوم بمقر الهيئة بالرياض اتفاقيات لإجراء الدراسة التقويمية واعتماد خمسة برامج على مستوى البكالوريوس، وهي: الصيدلة الإكلينيكية، وطب المختبرات، والتمريض، والعمارة، والهندسة الكهربائية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين.

رفع جودة التعليم:

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، والاعتماد الأكاديمي يعد أحد الإجراءات والخطوات المهمة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، وسيسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد متابعات الخليج 365 المنافس عالميا.

تنمية القدرات البشرية:

يذكر أن الهيئة تعمل للتكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ولدعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج الأكاديمية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق، وبحسب الاحصائيات الأخيرة للمركز، فقد بلغ عدد المؤسسات المعتمدة مؤسسيا بنهاية الربع الثاني للعام 2021م نحو 45 مؤسسة تعليمية، منها 24 مؤسسة تعليمية حكومية و19 مؤسسة تعليمية أهلية، ومؤسستان تعليميتان من مؤسسات التعليم العالي الأخرى.

وفي ختام حفل التوقيع؛ وجه معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب شكره وتهنئته لمعالي رئيس جامعة الباحة على حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي مؤخرا، وعلى ما توليه الجامعة من اهتمام لمتطلبات الجودة والحصول على الاعتماد لبرامجها.



شارك الخبر