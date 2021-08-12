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"شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي

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محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت الإجراءات النظامية وأحالته إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.

وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 02:55 PM

اتخذت الإجراءات النظامية وأحالته إلى فرع النيابة

"شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.

وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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، "شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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