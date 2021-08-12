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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.
وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 02:55 PM
اتخذت الإجراءات النظامية وأحالته إلى فرع النيابة"شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي.
وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، "شرطة مكة" تطيح بمواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي ،
المصدر : الخليج 365
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